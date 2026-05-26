Ragazza si sdraia sui binari tragedia sfiorata tra Caslino e Cadorago | la salvano tre carabinieri

Da quicomo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza si è sdraiata sui binari tra Caslino e Cadorago. Tre carabinieri di Lomazzo sono intervenuti rapidamente, riuscendo a salvarla prima che si verificasse un incidente. La zona era isolata e l’intervento è stato tempestivo. Nessuna persona è rimasta ferita e la situazione si è risolta senza conseguenze. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sul motivo del gesto.

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Era distesa sui binari, in una zona isolata tra Caslino al Piano e Cadorago, ma il tempestivo intervento di tre carabinieri di Lomazzo ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia umana e ferroviaria.La vicenda si è svolta nella serata del 25 maggio, intorno alle 18.30, lungo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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