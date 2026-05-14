Carabinieri eroi | salvano un uomo disteso sui binari pochi istanti prima del passaggio del treno
Due carabinieri sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvare un uomo disteso sui binari del treno, pochi istanti prima che il convoglio passasse. La situazione si è risolta grazie all’intervento immediato dei militari, che hanno evitato un possibile incidente. L’episodio si è verificato in un momento in cui il treno stava per transitare, e il salvataggio è avvenuto in pochi secondi.
É stata una questione di secondi. Quei pochissimi istanti che hanno permesso a due carabinieri di salvare un uomo in evidente stato di fragilità che si era sdraiato sui binari del treno. Un gesto eroico quello che nella serata del 12 maggio ha visto protagonisti due carabinieri della Radiomobile.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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