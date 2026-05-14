Carabinieri eroi | salvano un uomo disteso sui binari pochi istanti prima del passaggio del treno

Due carabinieri sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvare un uomo disteso sui binari del treno, pochi istanti prima che il convoglio passasse. La situazione si è risolta grazie all’intervento immediato dei militari, che hanno evitato un possibile incidente. L’episodio si è verificato in un momento in cui il treno stava per transitare, e il salvataggio è avvenuto in pochi secondi.

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