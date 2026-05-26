Otto persone sono state denunciate dai carabinieri durante una serie di controlli stradali. Le operazioni sono state svolte in conformità alle decisioni prese dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Durante le verifiche, sono stati controllati diversi veicoli e conducenti, riscontrando infrazioni che hanno portato alle denunce. Le forze dell’ordine hanno proseguito con questa attività di controllo per garantire la sicurezza sulle strade.

In linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato nell’ultima settimana le attività di prevenzione focalizzandosi sulla sicurezza stradale, il contrasto all’ uso di stupefacenti, il porto abusivo di armi e la prevenzione di altri illeciti. Il bilancio complessivo delle operazioni, condotte capillarmente su tutto il territorio della provincia, registra otto deferimenti in stato di libertà. Nella notte del 18 maggio a Pontedera, durante il controllo di un’autovettura, i Carabinieri hanno sorpreso il conducente in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 centimetri e di una modica quantità di hashish (circa 0,7 grammi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di controlli sulle strade. Otto denunciati dai carabinieri

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