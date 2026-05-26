Raffica di colpi d’arma da fuoco al Rione Sanità la verità nelle immagini delle telecamere
Nel Rione Sanità di Napoli, nottetempo, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dell’accaduto, che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta analizzando i video per identificare eventuali sospetti e capire le dinamiche dell’incidente. La zona è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine.
Notte di paura al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove una raffica di colpi d’arma da fuoco ha scosso il quartiere seminando tensione tra i residenti. Ignoti avrebbero sparato diversi proiettili in aria, in quello che appare come un classico episodio di “stesa”, azione intimidatoria riconducibile alla criminalità. Sul posto sono stati rinvenuti almeno sette bossoli. I primi a intervenire sono stati i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, che hanno segnalato gli spari alle forze dell’ordine. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli. L’area interessata rientra comunque nella competenza del commissariato Stella-San Carlo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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