Raffica di colpi d’arma da fuoco al Rione Sanità la verità nelle immagini delle telecamere

Notizia in breve

Nel Rione Sanità di Napoli, nottetempo, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dell’accaduto, che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta analizzando i video per identificare eventuali sospetti e capire le dinamiche dell’incidente. La zona è stata oggetto di controlli e verifiche da parte delle forze dell’ordine.