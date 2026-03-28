Rione Salicelle stesa nella notte | diversi i colpi di arma da fuoco esplosi

Nella notte, gli abitanti del Rione Salicelle ad Afragola sono stati svegliati dal suono di diversi colpi di arma da fuoco. La sparatoria si è verificata in modo improvviso, senza che ci siano state segnalazioni di feriti o dettagli sugli autori. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini.

È notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato “diversi” bossoli. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosi Articoli correlati Rione Salicelle, stesa nella notte, diversi i colpi sparatiE' notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). Altri aggiornamenti su Rione Salicelle Argomenti discussi: Un chilo di droga sequestrato ad Afragola: arrestato capo piazza di spaccio del rione Salicelle. Rione Salicelle, sequestrato quasi un chilo di droga: arrestato un 38enneNuovo colpo al traffico di droga nel rione Salicelle, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano e denunciato un 22enne al termine di ... cronachedellacampania.it Rione Salicelle: sorpreso con circa un chilo di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto u ... ilmediano.com