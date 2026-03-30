Afragola colpi d’arma da fuoco nel rione Salicelle | ipotesi stesa di camorra

Nella notte tra sabato e domenica, nel rione Salicelle di Afragola, sono stati uditi almeno dieci colpi di arma da fuoco. La polizia ha avviato i rilievi sul luogo, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o cause precise. La zona è stata isolata per le indagini, mentre la presenza di una possibile attività della camorra viene ipotizzata dagli inquirenti.

Alcuni spari, almeno una decina, sono stati uditi nella notte tra sabato e domenica nel rione Salicelle ad Afragola. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Fortunatamente non si registrano né feriti né danni a cose: l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una “stesa”, ossia colpi esplosi in aria senza un bersaglio preciso, probabilmente collegati alle tensioni tra gruppi criminali attivi nella zona. L’allarme è scattato quando una segnalazione ha raggiunto la centrale operativa per colpi d’arma da fuoco. Gli agenti del commissariato di Afragola, intervenuti in via Salicelle, hanno trovato diversi bossoli sull’asfalto. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della Scientifica per i rilievi necessari alle indagini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, colpi d’arma da fuoco nel rione Salicelle: ipotesi stesa di camorra Articoli correlati Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosiÈ notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari. Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola, “stesa” di camorra tra le caseUna decina di bossoli sono stati rinvenuti in via Salicelle, ad Afragola (Napoli); sul posto la Polizia Scientifica. Contenuti e approfondimenti su Afragola colpi d'arma da fuoco nel... Temi più discussi: Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosi; Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola, stesa di camorra tra le case; Afragola, spari alle Salicelle. Europa Verde: Più uomini in strada per controllo del territorio - Napoli; Afragola, ancora spari al rione Salicelle. Afragola, dieci colpi nella notte: stesa al rione SalicelleUn suono inconfondibile che ha svegliato di soprassalto decine di residenti. Poi di nuovo il silenzio, quello pesante che spesso accompagna le notti dei ... cronachedellacampania.it Afragola, spari alle Salicelle. Europa Verde: Più uomini in strada per controllo del territorioAncora spari nel rione Salicelle di Afragola, dove nella notte tra venerdì e sabato sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco tra le abitazioni. Sul ... napolivillage.com NanoTV. . #Afragola - #SanGiorgioaCremano Falso allarme terrorismo in due scuole del napoletano Coinvolti l'Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Afragola e un Istituto di san Giorgio a Cremano. L'origine dell'allarme una mail mandata al Ministero dell'Istruzi - facebook.com facebook