Durante il Roland Garros è stato pubblicato un documentario Netflix su Rafa Nadal, famoso per i successi al torneo parigino. Nel film, si rivela che il tennista ha subito due perforazioni intestinali a causa di antidolorifici assunti nel corso della carriera. La produzione evidenzia le difficoltà fisiche affrontate dall’atleta, senza ulteriori dettagli sulla natura dei problemi medici. La notizia si aggiunge alle storie di resilienza legate al campione.

Non poteva che uscire durante il Roland Garros il documentario Netflix su Rafa Nadal, re del celebre torneo parigino e, più in generale, della terra rossa. La storia di uno dei più grandi atleti di tutti i tempi verrà raccontata in quattro episodi, dagli albori all’epilogo, tra le sfide leggendarie con i due maggiori rivali (Novak Djokovic e Roger Federer), i prestigiosi trofei e le sofferenze immani dovute agli infortuni. La docuserie «Rafa» vedrà finalmente la luce su Netflix Italia il 29 maggio 2026, grazie al lavoro appassionato del regista e produttore esecutivo Zach Heinzerling, il quale si è dichiarato molto ottimista: «Con la storia di Rafa, il trionfo è scontato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rafa Nadal, il dramma nascosto dietro la leggenda: «Due perforazioni intestinali per gli antidolorifici»

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