Ho due perforazioni intestinali | la confessione choc di Nadal
Un tennista di fama internazionale ha rivelato di aver subito due perforazioni intestinali, una condizione grave che ha richiesto interventi medici. La notizia è stata fatta pubblicamente durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sui trattamenti o le conseguenze a lungo termine. La sua carriera e le sue prestazioni sono state influenzate da questi problemi di salute, che hanno portato a un’attenzione medica specifica. La sua condizione è stata confermata dai medici che lo hanno visitato nei mesi recenti.
Gli addetti ai lavori lo considerano, a ragion veduta, come uno dei più grandi (se non Il) tennisti sulla superficie della terra rossa. Rafael Nadal, che fra un po’ compirà 40 anni, racconta alcuni aneddoti della sua carriera e della sua vita personale visto che il prossimo 29 maggio uscirà su Netflix, in anteprima, la serie “Rafa”. I problemi fisici. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo Marca, Nadal si apre completamente raccontando qualcosa sconosciuta a tutti. I problemi fisici del maiorchino erano noti, certo, ma non molti dettagli. “Ci sono stati molti giorni in cui ho discusso con il mio fisioterapista sul fatto che dovessi prendere o meno degli antinfiammatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
“A 19 anni temevo fosse già finita. Gli antinfiammatori mi causarono due perforazioni intestinali”: il racconto di NadalVentidue slam (di cui 14 Roland Garros), una carriera piena di successi che lo ha portato di diritto nella storia del tennis.
Leggi anche: “Ho ucciso mia moglie”. Prima la confessione, poi la fuga e il gesto choc: dove lo hanno trovato i carabinieri
Nadal senza filtri: Il mio corpo distrutto, ho due perforazioni intestinali. Ma senza rischi avrei 12 Slam in meno. Sinner? Solo la vita può decidere il suo limiteA pochi giorni dall'uscita del docufilm Rafa, lo spagnolo rivela: Rischiavo di soffocare, presi farmaci all'insaputa del mio team. Poi su Jannik: È completo, distrugge la fiducia dei rivali. Alcara ... corriere.it
Rafa Nadal: Camminavo sempre con una bottiglia d’acqua perché rischiavo di affogare con la mia salivaRafa Nadal racconta senza filtri, nel documentario Rafa in uscita su Netflix il 29 maggio, il lato più oscuro della sua carriera: crisi d’ansia ... fanpage.it