A 19 anni, il tennista ha raccontato di aver temuto di aver già raggiunto il punto di non ritorno, dopo aver subito due perforazioni intestinali causate da antinfiammatori. La sua carriera, ricca di vittorie e record, comprende 22 titoli del Grande Slam, di cui 14 a Roland Garros. La sua esperienza personale si intreccia con una lunga sequenza di successi che lo hanno consacrato tra i grandi del tennis mondiale.

Ventidue slam (di cui 14 Roland Garros), una carriera piena di successi che lo ha portato di diritto nella storia del tennis. Ma dietro lo straordinario percorso di Rafael Nadal c’è stata anche tanta sofferenza per i tanti problemi fisici avuti. Sofferenza che lo spagnolo ha deciso di raccontare nel corso di RAFA, una docuserie Netflix piena di aneddoti sul suo percorso. “Per molto tempo ho convissuto con il dolore ogni giorno. Discutevo spesso con il mio fisioterapista perché lui non voleva che abusassi degli antinfiammatori, mentre io sentivo di non avere alternativa”. Motivo per cui Nadal ha iniziato a prenderli senza consultarsi con il fisioterapista: “A un certo punto iniziai a gestirmeli da solo: decidevo io quando prenderli e in che quantità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 19 anni temevo fosse già finita. Gli antinfiammatori mi causarono due perforazioni intestinali”: il racconto di Nadal

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