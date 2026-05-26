Raducanu e il tennis business | perché guadagna come le migliori al mondo anche se non vince

Notizia in breve

La britannica, campionessa Slam giovanissima, ha aumentato il suo valore commerciale nel mondo del tennis. Nonostante non abbia vinto titoli principali da singola, il suo status di giovane campionessa ha attirato l’attenzione dei brand e incrementato i guadagni. La sua presenza sul mercato pubblicitario le permette di ottenere entrate simili a quelle delle atlete più vincenti nel circuito. La sua popolarità ha così inciso sui contratti di sponsorizzazione e sui ricavi legati alla sua immagine.