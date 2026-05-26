Raducanu e il tennis business | perché guadagna come le migliori al mondo anche se non vince
La britannica, campionessa Slam giovanissima, ha aumentato il suo valore commerciale nel mondo del tennis. Nonostante non abbia vinto titoli principali da singola, il suo status di giovane campionessa ha attirato l’attenzione dei brand e incrementato i guadagni. La sua presenza sul mercato pubblicitario le permette di ottenere entrate simili a quelle delle atlete più vincenti nel circuito. La sua popolarità ha così inciso sui contratti di sponsorizzazione e sui ricavi legati alla sua immagine.
Il vero peso nel tennis contemporaneo della britannica è commerciale. Lo status di campionessa Slam giovanissima l'ha trasformata in una più appetibili per i brand. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Università Cattolica, la facoltà di economia e giurisprudenza (Piacenza-Cremona) tra le migliori business school al mondoLunedì 11 maggio 2026, è stato annunciato che la Facoltà di Economia e Giurisprudenza con sedi a Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del...
Una business school di Milano scala la classifica mondiale del Financial Times: è tra le migliori al mondoUna scuola di business di Milano si posiziona tra le migliori al mondo secondo il ranking del Financial Times, che valuta le istituzioni di...
Temi più discussi: Raducanu si contrappone a Sinner e agli altri tennisti al Roland Garros: Non si gioca solo per soldi; Emma Raducanu - Solana Sierra - Roland-Garros Highlights; Emma Raducanu cade anche a Parigi: una crisi senza fine, qual è il suo destino?; WTA Rabat, 1T: highlights Nahimana-Tomljanovic.
Il tennista serbo ha vinto all'esordio con qualche difficoltà di troppo facebook
Raducanu ancora non vede la luce Dopo il ritiro a Roma per sintomi influenzali, altra battuta d'arresto prematura per la britannica nell'avvicinamento al #RolandGarros. Che chances le date a Parigi? @BMWItalia x.com
Roland Garros R1: Sierra def. Raducanu 6-0, 7-6(4) reddit
Emma Raducanu cade anche a Parigi: una crisi senza fine, qual è il suo destino?Ormai la britannica Emma Raducanu, vicini i 24 anni, sembra avere sempre meno possibilità di svolta. La vittoria di Emma Raducanu agli Us Open del 2021 è stata sicuramente una delle più grandi sorpres ... tennisitaliano.it
Raducanu riassume Richardson: Corretja svela il problema nascosto che potrebbe influenzare Emma.Emma Raducanu si prepara ad affrontare il Roland Garros con un nuovo vecchio approccio: il ritorno di Andrew Richardson nel suo team di allenamento. Questo movimento strategico arriva nonostante un an ... napolipiu.com