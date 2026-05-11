Lunedì 11 maggio 2026, è stato annunciato che la Facoltà di Economia e Giurisprudenza con sedi a Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ricevuto l’accreditamento in ambito business da AACSB International. Questa certificazione riconosce ufficialmente il livello di qualità e di eccellenza dell’istituzione nel settore educativo. L’accreditamento rappresenta un riconoscimento internazionale di alto livello per l’ateneo.

Piacenza, lunedì 11 maggio 2026 – La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona, dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l’esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Fondata nel 1916, AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) è il più longevo organismo di accreditamento globale per le business school e la più ampia rete di formazione manageriale che collega studenti, docenti e imprese in tutto il mondo. “L’accreditamento AACSB riconosce le istituzioni che hanno dimostrato un orientamento all’eccellenza in tutti gli ambiti, tra cui didattica, ricerca, sviluppo dei curricula e apprendimento degli studenti”, ha dichiarato Stephanie M.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Università Cattolica, la facoltà di economia e giurisprudenza (Piacenza-Cremona) tra le migliori business school al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

UniTo si fa largo a livello internazionale: la Facoltà di Filosofia è tra le migliori 50 al mondo e la prima in ItaliaÈ un riconoscimento importantissimo quello ottenuto dall'Università degli Studi di Torino, tra i 6.

L’Università Cattolica si conferma tra le prime 100 università del mondoL’Università Cattolica del Sacro Cuore anche quest’anno è tra le prime 100 università al mondo con tre subject: “Classics & Ancient History”;...

Argomenti più discussi: Anniversario Leone XIV: l’Università Cattolica dedica uno speciale al Papa. Beccalli, profondità di pensiero e umanità nella relazione; Alfa agli studenti della Cattolica, 'le canzoni risvegliano cose che non sai'; Alla Cattolica parte il nuovo corso di laurea in Psicologia clinica; Psicologia clinica e della salute, alla Cattolica il nuovo corso di laurea.

Università Cattolica Milano reddit

?????? ???????????????? Le bandiere delle Ambasciate accreditate presso la Santa Sede che, a partire dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, hanno concesso il Patrocinio al Corso di Alta Formazione INFOVAT ?? @FSC_unisal Un ringra x.com

Università Cattolica, la facoltà di economia e giurisprudenza (Piacenza-Cremona) tra le migliori business school al mondoHa ottenuto l’esclusivo accreditamento di AACSB International, che premia l’eccellenza in tutti gli ambiti, dalla ricerca alla didattica. Un marchio di qualità di cui siamo orgogliosi ... msn.com