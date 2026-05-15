RTL 102.5 è ancora la radio più ascoltata d’Italia
RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata in Italia, mantenendo il primato rispetto alle altre emittenti. Secondo gli ultimi dati, l'emittente raggiunge quotidianamente un vasto pubblico su tutto il territorio nazionale. La sua posizione stabile si conferma anche attraverso le rilevazioni di ascolto più recenti, che evidenziano ancora una volta il suo ruolo dominante nel panorama radiofonico italiano. Nessuna variazione significativa si registra rispetto ai mesi precedenti, con numeri che attestano la preferenza degli ascoltatori verso questa emittente.
RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia secondo le rivelazioni di Audiradio. Ogni giorno, la stazione radiofonica riesce a catturare con le sue frequenze 6,5 milioni di italiani. Sommando i numeri di RTL a quelli di Radio Zeta e Radiofreccia, le altre due emittenti radiofoniche del gruppo in Italia, il numero di ascoltatori lievita fino a nove milioni di persone: Radiofreccia ne raggiunge quotidianamente 1.3 milioni, Radio Zeta segue con 1.110 milioni di persone. RTL 102.5 si conferma anche tra le prime nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori. Non solo successi in termini di share per la stazione radiofonica. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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