festa della liberazione ingresso gratuito nel teatro romano

Il Teatro Romano di Benevento aprirà gratuitamente le sue porte venerdì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. L'iniziativa rientra in un programma promosso dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso libero in tutti i musei e i luoghi della cultura statali nel giorno della commemorazione. La giornata offre l’opportunità di visitare il sito archeologico senza costi e di partecipare alle attività programmate.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, il Teatro Romano di Benevento aderisce all’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e i luoghi della cultura statali. Un’opportunità speciale per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei siti archeologici più rappresentativi del territorio sannita, simbolo della storia e dell’identità culturale della città. Il Teatro Romano, straordinaria testimonianza dell’epoca imperiale, aprirà le sue porte gratuitamente per l’intera giornata, consentendo a un pubblico ampio e diversificato di avvicinarsi al patrimonio storico-artistico nazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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