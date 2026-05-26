Racconto di una notte anticipazioni 26 maggio 2026 | Asaf fa una promessa a Mahir lui affronta Afet

Notizia in breve

Asaf promette a Mahir di aiutarlo e poi affronta Afet in un confronto diretto. La scena si svolge durante la notte, tra tensioni e decisioni importanti. La puntata di oggi della soap turca, in onda alle 16 su Canale 5, segue questi eventi, che coinvolgono i personaggi principali in momenti di forte impatto emotivo. I fan sono attenti alle mosse di Asaf e alle conseguenze delle sue promesse.