Racconto di una notte anticipazioni 26 maggio 2026 | Asaf fa una promessa a Mahir lui affronta Afet
Asaf promette a Mahir di aiutarlo e poi affronta Afet in un confronto diretto. La scena si svolge durante la notte, tra tensioni e decisioni importanti. La puntata di oggi della soap turca, in onda alle 16 su Canale 5, segue questi eventi, che coinvolgono i personaggi principali in momenti di forte impatto emotivo. I fan sono attenti alle mosse di Asaf e alle conseguenze delle sue promesse.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 26 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir si recherà in ospedale dal nonno per chiarire la questione delle nozze. Ad Asaf confesserà che il suo fidanzamento con Sila non era reale, volevano solo guadagnare un po' di tempo per permetterle di scappare a Londra. Spoiler Racconto di una notte 26 maggio 2026: Mahir accusa Afet poi le ordina di. L'ispettore chiederà al nonno di aiutare Sila, lui dopo aver sognato il figlio Mehmet che gli dava un anello deciderà di aiutare la ragazza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
RACCONTO DI UNA NOTTE, Anticipazioni al 29 maggio: Selim RAPISCE Sila, Mahir RITROVA Canfeza
Notizie e thread social correlati
Racconto di una notte, anticipazioni 20 maggio 2026: Asaf e Afet devono trovare Mahir, Cabir ferisce FermanOggi alle 16 su Canale 5 va in onda una nuova puntata della soap turca Racconto di una notte, seguita con attenzione da molti spettatori.
Leggi anche: Racconto di una notte, anticipazioni 21 maggio 2026: Sureyya chiama Afet, momento romantico per Canfeza e Mahir
Temi più discussi: Racconto di una Notte, le anticipazioni dal 24 al 30 maggio; Racconto di una notte: anticipazioni 20 maggio; Racconto di una notte, le trame dal 18 al 24 maggio; Racconto di una notte, le trame dal 25 al 31 maggio.
Racconto di una notte, trame 26 e 27 maggio #raccontodiunanotte #anticipazioni #26maggio #27maggio x.com
Il destino di Mahir è appeso a un filo! Nei prossimi episodi della soap turca Racconto di una notte, i colpi di scena si susseguono e lasciano senza fiato! Savas, il misterioso personaggio interpretato da Kaan Altay Köpülü, riemerge dal nulla e porta con sé facebook
La critica ai gusti de Lo Hobbit: Bilbo, Portafortuna e Bilbo, Ladro nella Notte reddit
Racconto di una notte, Anticipazioni Puntata 27 maggio 2026: Asaf sorprende Mahir!Anticipazioni Puntata Racconto di una notte Trama Episodio 27 maggio 2026 Canale5 Asaf promette a Mahir che starà dalla sua parte ... tvdaily.it
Racconto di una notte, le trame dal 25 al 31 maggioCosa succede nelle puntate della nuova dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, che ha per protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun, in onda su Canale 5, da lunedì 25 a domenica 31 ma ... sorrisi.com