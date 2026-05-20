Oggi alle 16 su Canale 5 va in onda una nuova puntata della soap turca Racconto di una notte, seguita con attenzione da molti spettatori. La trama si concentra sulle vicende di Asaf e Afet, impegnati a trovare Mahir, mentre Cabir ferisce Ferman. La puntata prevede momenti di tensione e azioni decisive, mantenendo alta l’attenzione di chi segue le vicende dei personaggi. La serie continua a riscuotere grande interesse tra il pubblico televisivo.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 20 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir dopo aver convinto la madre e Canfeza ad andare a cena in un posto tipico è riuscito a trascorrere con loro una bellissima serata. Mentre si divertivano tutti e tre sono riusciti a non pensare alla loro delicata situazione. A casa Yilmaz invece il clima sarà tutt'altro che sereno. Entro tre giorni Asaf e Afet dovranno riuscire a convincere Mahir a tornare a casa, a sorpresa però si presenterò Cabir e questo cambierà tutto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 20 maggio 2026: Asaf e Afet devono trovare Mahir, Cabir ferisce Ferman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RACCONTO DI UNA NOTTE, Anticipazioni 10 maggio: Kabir CONTRO Mahir, Canfeza cade in trappola

Sullo stesso argomento

Racconto di una Notte, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026: Mahir prepara un piano per evitare di sposare Sila, ma Afet lo inganna© US MediasetNelle prossime puntate di Racconto di una Notte, Mahir Yilmaz prepara un piano per aiutare Sila Haro?lu senza dover ricorrere al...

Racconto di una notte, anticipazioni 18 maggio 2026: Mahir porta via la madre e CanfezaC’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 da oggi alle 16.

Racconto di una notte, trame 24 - 30 maggio #raccontodiunanotte #anticipazioni #maggio2026 x.com

Racconto del miglior viaggio della mia vita (Vietnam, Cambogia e Cina) reddit

Beautiful, Forbidden Fruit, Racconto di una Notte e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, 20 maggio ... comingsoon.it

Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, le anticipazioni del 20 maggioLe anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit e Racconto di una notte nel pomeriggio di Canale 5 del 20 maggio ... gazzetta.it