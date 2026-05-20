Racconto di una notte anticipazioni 20 maggio 2026 | Asaf e Afet devono trovare Mahir Cabir ferisce Ferman

Da ilsipontino.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 16 su Canale 5 va in onda una nuova puntata della soap turca Racconto di una notte, seguita con attenzione da molti spettatori. La trama si concentra sulle vicende di Asaf e Afet, impegnati a trovare Mahir, mentre Cabir ferisce Ferman. La puntata prevede momenti di tensione e azioni decisive, mantenendo alta l’attenzione di chi segue le vicende dei personaggi. La serie continua a riscuotere grande interesse tra il pubblico televisivo.

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 20 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir dopo aver convinto la madre e Canfeza ad andare a cena in un posto tipico è riuscito a trascorrere con loro una bellissima serata. Mentre si divertivano tutti e tre sono riusciti a non pensare alla loro delicata situazione. A casa Yilmaz invece il clima sarà tutt'altro che sereno. Entro tre giorni Asaf e Afet dovranno riuscire a convincere Mahir a tornare a casa, a sorpresa però si presenterò Cabir e questo cambierà tutto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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