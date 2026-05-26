A un anno dal lancio in Italia, TikTok Shop si conferma come uno dei principali canali di scoperta e-commerce, con oltre 21 milioni di utenti attivi. La piattaforma sta guidando l’evoluzione del retail verso il social commerce, integrando lo shopping direttamente all’interno dell’app di TikTok. Qvc Italia ha dichiarato di puntare su TikTok Shope per rafforzare la propria presenza nel settore.

Roma, 26 mag. (AdnkronosLabitalia) - A un anno dal lancio nel mercato italiano, TikTok Shop si conferma uno dei principali driver del modello di discovery e-commerce, con oltre 21.000 venditori attivi e una crescita significativa delle performance della piattaforma. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, i formati shoppable - video e Live shopping - hanno contribuito rispettivamente al 38% e al 20% del fatturato commerce 2025, con beauty, fashion e home & living tra le categorie più performanti. In questo contesto, QVC Italia - il retailer multicanale leader nel live shopping - rafforza la propria strategia digitale e punta sempre di più su TikTok Shop, interpretando in modo coerente l'evoluzione del retail contemporaneo, dove intrattenimento, contenuto e acquisto convergono in un'unica esperienza integrata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Qvc Italia punta su TikTok Shope guida evoluzione retail verso social commerce

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