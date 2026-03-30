Qvc Italia debutta nuova categoria per care con uno show su amici a quattro zampe

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qvc Italia ha annunciato il lancio di una nuova categoria dedicata ai prodotti per la cura degli animali domestici, accompagnata dalla trasmissione di uno show dedicato agli amici a quattro zampe. La presentazione si è svolta oggi a Roma, coinvolgendo prodotti e servizi specifici per gli animali. La piattaforma continuerà a proporre questa sezione attraverso i suoi canali di vendita e comunicazione.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Qvc Italia, il retailer multipiattaforma disponibile su qvc.it, in Tv al canale 32, su app, in streaming su Qvc+ e su TikTok Shop, arricchisce la propria offerta con una selezione di prodotti dedicati alla salute, all'igiene e al benessere quotidiano degli animali domestici. Per valorizzare al meglio questa nuova categoria di prodotti, a venerdì alterni alle ore 20 va in onda il nuovo tv show 'Vita a 4 zampe', pensato per il benessere degli amici a quattro zampe. Protagonisti di questo nuovo appuntamento in palinsesto, insieme alla presenter, saranno Asya, l'expert della trasmissione, addestratrice cinofila, e Perseo, il suo inseparabile cane boxer. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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