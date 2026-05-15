E-commerce | l’Italia punta ai 148 miliardi tra emozioni e nuovi brand

L’e-commerce in Italia si prepara a raggiungere un valore di 148 miliardi di euro, secondo le stime di settore. Le aziende stanno puntando sempre più sulla narrazione dei brand, cercando di creare un legame emotivo con i clienti invece di concentrarsi solo sui prezzi. Si osserva un cambiamento nelle strategie di marketing, con un crescente utilizzo di contenuti che coinvolgono le emozioni degli utenti. Questa evoluzione potrebbe influenzare le decisioni di spesa delle famiglie, portando a un diverso modo di acquistare online.

? Punti chiave Come influenzerà l'emotional commerce il tuo budget familiare mensile?. Perché la narrazione dei brand sta superando il confronto sui prezzi?. Come cambieranno le strategie di vendita per catturare la fiducia digitale?. Quali rischi comporta la fine della razionalità economica negli acquisti online?.? In Breve Crescita annua prevista del 18,9 per cento secondo le proiezioni Grand View Research.. Claudio Honegger e Gabriele Muccino hanno discusso le strategie al Richmond E-Commerce Forum di Rimini.. Il mercato globale supererà i 5 trilioni di dollari con 4 miliardi di utenti connessi.. L'approccio emotivo rischia di compromettere la pianificazione finanziaria e il budget delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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