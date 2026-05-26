qvc italia punta su tiktok shop e guida evoluzione retail verso social commerce

A un anno dal lancio in Italia, TikTok Shop ha raggiunto oltre 21 milioni di utenti attivi e si conferma un elemento chiave nel settore del social commerce. La piattaforma permette di scoprire e acquistare prodotti direttamente tramite contenuti creati dagli utenti, integrando funzionalità di shopping nelle applicazioni social. Qvc Italia ha annunciato l’obiettivo di rafforzare la presenza su TikTok Shop, puntando a integrare il canale nelle strategie di vendita online.

Roma, 26 mag. (AdnkronosLabitalia) - A un anno dal lancio nel mercato italiano, TikTok Shop si conferma uno dei principali driver del modello di discovery e-commerce, con oltre 21.000 venditori attivi e una crescita significativa delle performance della piattaforma. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, i formati shoppable - video e Live shopping - hanno contribuito rispettivamente al 38% e al 20% del fatturato commerce 2025, con beauty, fashion e home & living tra le categorie più performanti. In questo contesto, QVC Italia - il retailer multicanale leader nel live shopping - rafforza la propria strategia digitale e punta sempre di più su TikTok Shop, interpretando in modo coerente l'evoluzione del retail contemporaneo, dove intrattenimento, contenuto e acquisto convergono in un'unica esperienza integrata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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