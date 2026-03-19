ulta beauty punta ai social e sbarca su tik tok shop

Ulta Beauty ha deciso di espandere la propria presenza sui social media lanciando un assortimento esclusivo di marchi su TikTok Shop. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza digitale del marchio attraverso questa piattaforma di shopping integrata con TikTok. La mossa rappresenta un nuovo passo nel modo in cui il brand si propone di raggiungere i clienti online.

Una nuova strategia per Ulta Beauty, che migliora la presenza digitale lanciando un assortimento esclusivo di marchi su TikTok Shop. La società di beauty americana ha come obiettivo quello di intercettare la crescente domanda di social commerce. Così facendo, potrà rafforzare il rapporto con i consumatori più giovani. I target principali sono sicuramente le nuove generazioni, più avvezze a comprare online che negli store fisici. Ulta Beauty lancia il suo store su Tik Tok Shop. Il tutto si inserisce nella strategia di crescita digitale della CEO Kecia Steelman. Negli ultimi anni il retailer ha ampliato l’offerta di marchi premium: Fenty Beauty, Cecred di Beyoncé e Fenty Skin Body di Rihanna, oltre a diverse campagne promozionali con Khloé Kardashian e Paris Hilton. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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