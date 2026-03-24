Arezzo, 24 marzo 2026 – Terzo appuntamento con “UT ART Arezzo Music Festival ”, torna la stagione concertistica targata D.I.M.A. Terzo appuntamento per il nuovo importante progetto musicale cittadino con un cartellone tra classica e jazz, ideato e promosso dall’Associazione Culturale DIMA. Prosegue ad Arezzo UT ART – Arezzo Music Festival, la nuova stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione Culturale DIMA, nata con l’obiettivo di offrire alla città un cartellone di qualità tra musica classica e jazz, in dialogo con il territorio e con una visione culturale ampia e contemporanea. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, ecco il nuovo concerto in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 18:30 nella Sala Museo di Casa Petrarca, in via dell’Orto n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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