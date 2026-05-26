Quindici anni di Nuovi Sguardi | nuova tecnologia donata all’ospedale per la Neuropsichiatria dell' infanzia

Da riminitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo sistema tecnologico è stato consegnato al reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di un ospedale di Rimini, in occasione del 15° anniversario dell’associazione Nuovi Sguardi Odv. La cerimonia si è svolta nel reparto, con la consegna ufficiale dell’apparecchiatura. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di tecnologia o sui soggetti beneficiari. La celebrazione ha segnato il quarto di secolo di attività dell’associazione.

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Si è svolta nel reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ospedale Infermi di Rimini la celebrazione per il 15° anniversario dalla nascita dell’associazione Nuovi Sguardi Odv. In occasione di questo importante traguardo, l’associazione ha scelto di rimanere fedele alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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