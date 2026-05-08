Nuova tecnologia al Morgagni-Pierantoni | donata una sonda ecografica alla Medicina interna in memoria di Luciano Vespignani

Una sonda ecografica è stata donata alla Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La donazione è stata effettuata in memoria di Luciano Vespignani e rappresenta un aggiornamento significativo della strumentazione disponibile nel reparto. La nuova apparecchiatura sarà utilizzata per migliorare le diagnosi e le prestazioni cliniche all’interno della struttura sanitaria.

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Un importante gesto di generosità potenzia la dotazione tecnologica della Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La società NI.Ma ha donato una sonda ecografica lineare Esaote uno strumento fondamentale per elevare gli standard di cura e tempestività diagnostica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate 'Assocuore' dona una sonda ecografica alla Cardiologia dell’ospedale Bufalini di CesenaLa sonda è costituita da un dispositivo ecografico miniaturizzato, collegabile in modalità wireless a tablet dedicati o a comuni smartphone tramite... Sanità, l'ecografo arriva "al letto del paziente": la nuova donazione dell'Afmf per il Morgagni-PierantoniLa tecnologia medica arriva direttamente al letto del paziente grazie alla donazione dell'Afmf (Associazione forlivese per le malattie del fegato) a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La società NI.Ma Srl dona una sonda ecografica alla Medicina Interna dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì; Nuova tecnologia per la Medicina Interna di Forlì; Quanto guadagnano i primari di Forlì? I medici con gli stipendi più alti e il peso delle visite private; Sinergia per la salute: Lions Club Forlì Valle del Bidente e Futura potenziano il reparto di Medicina Interna con un ecografo portatile. Nuova tecnologia per la Medicina Interna di ForlìUtilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza ... forli24ore.it Sanità a Forlì: un nuovo ecocardiografo hi-tech per la cardio-oncologia del Morgagni-PierantoniDonazione da 100.000 euro dell'Istituto Oncologico Romagnolo e CIA-Conad per monitorare il cuore dei pazienti in terapia ... forli24ore.it Il cavallo come simbolo di rinascita, forza e cura. A Forlì, il progetto “Horses for Good” porta l'arte e la magia del mondo equestre tra le mura dell'Ospedale Pierantoni-Morgagni. Non si tratta solo di una mostra, ma di un’iniziativa profonda dove le opere di p - facebook.com facebook