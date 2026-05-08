Nuova tecnologia al Morgagni-Pierantoni | donata una sonda ecografica alla Medicina interna in memoria di Luciano Vespignani
Una sonda ecografica è stata donata alla Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La donazione è stata effettuata in memoria di Luciano Vespignani e rappresenta un aggiornamento significativo della strumentazione disponibile nel reparto. La nuova apparecchiatura sarà utilizzata per migliorare le diagnosi e le prestazioni cliniche all’interno della struttura sanitaria.
Un importante gesto di generosità potenzia la dotazione tecnologica della Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La società NI.Ma ha donato una sonda ecografica lineare Esaote uno strumento fondamentale per elevare gli standard di cura e tempestività diagnostica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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