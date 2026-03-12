Una collezione di libri donata al reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale di Rimini

Un gruppo di libri è stato donato al reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale di Rimini. La donazione mira a offrire ai giovani pazienti nuove opportunità di lettura, stimolare l’immaginazione e favorire momenti di svago durante il percorso di cura. Si tratta di un gesto volto ad arricchire le attività educative e ricreative disponibili nel reparto.

Grazie all’Associazione Nuovi Sguardi un gesto concreto di attenzione verso i giovani pazienti del reparto, nell’intento di offrire loro ulteriori occasioni di lettura, immaginazione e svago Un gesto concreto di attenzione verso i giovani pazienti del reparto, nell’intento di offrire loro ulteriori occasioni di lettura, immaginazione e svago, contribuendo ad arricchire le attività educative e ricreative disponibili durante il percorso di cura. E’ il senso della donazione di libri effettuata dall’Associazione Nuovi Sguardi ODV alla Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale “Infermi” di Rimini. L’iniziativa nasce da una raccolta... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

