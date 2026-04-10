Torna il concorso fotografico di Legambiente sulla biodiversità | Stimoliamo uno sguardo più attento

È stato annunciato il ritorno del concorso fotografico promosso da Legambiente dedicato alla biodiversità, intitolato “Il mio giardino biodiverso”. La manifestazione, prevista per il 2026, si propone di invitare i partecipanti a catturare con le immagini la natura presente nelle loro case e nei loro spazi verdi. La competizione si rivolge a chi desidera condividere uno sguardo più attento e consapevole sulla vita che ci circonda ogni giorno.

È stato lanciato ufficialmente il concorso fotografico “Il mio giardino biodiverso” promosso da Legambiente, che torna nel 2026 con una nuova edizione all’insegna dell’osservazione della natura quotidiana. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’attività “Custode della. 🔗 Leggi su Veronasera.it Il primo album fotografico del progetto ’Uno sguardo che abita’Da oggi a domenica a Cotignola, durante la festa della Segavecchia, sarà per la prima volta rivelato al pubblico il primo album fotografico del... Geografie umane in mostra a Legnano: il Festival fotografico europeo apre uno sguardo sul mondoLegnano (Milano), 7 marzo 2026 – Geografie umane è un’espressione che contiene tutto: dai paesaggi sterminati al piatto in cui mangiamo. Temi più discussi: Torna il concorso fotografico gratuito Il mio giardino biodiverso con l’Edizione 2026: Questo giardino non è un hotel… o forse sì!; San Bartolomeo al Mare, torna il concorso fotografico Cà de Puiö; Torna il concorso fotografico di Legambiente sulla biodiversità: Stimoliamo uno sguardo più attento; Torna Il mio giardino biodiverso il concorso fotografico sulla biodiversità negli spazi di casa. San Bartolomeo al Mare, torna il concorso fotografico Cà de PuiöLa bellezza vista da noi è il tema scelto per il secondo concorso fotografico Cà de Puiö, promosso dal Circolo Culturale Cà de Puiö insieme al Comune di San Bartolomeo al Mare e alla Pro Loco. rivieratime.news Torna il concorso fotografico Obiettivo Sinalunga e Valdichiana SeneseC’è ancora tempo per partecipare al concorso fotografico promosso dal Comune di Sinalunga, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni ... sienafree.it