Manfredonia cerimonia conclusiva del premio Sguardo sulla Città

Sabato 23 maggio alle 9.30 si terrà presso l’Auditorium del liceo “Galilei-Moro” la cerimonia finale della quindicesima edizione del premio “Sguardo sulla Città”. L’evento è organizzato dal Circolo che ha promosso il riconoscimento, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale. La manifestazione conclude un anno di attività e premiazioni legate ai progetti e alle iniziative incentrate sulla storia e le caratteristiche della città.

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Sabato, 23 maggio, alle ore 09.30, presso l’Auditorium del liceo “Galilei- Moro”, si svolgerà la cerimonia conclusiva, celebrativa della quindicesima edizione del premio “Sguardo sulla Città”, indetto dal Circolo, per il recupero della memoria storica e del senso della comunità.Un’iniziativa, destinata agli istituti scolastici cittadini, la quale si colloca nel solco del consolidato quadro di attenzione, rivolto dalla nostra associazione, alle tematiche impattanti sulla società ed i giovani, traendo spunti riflessivi ed esemplari da una figura di riferimento: in questo caso, l’indimenticabile Preside Libero Livio Lauriola, che ha formato ed arricchito intere generazioni di ragazzi del liceo classico, con la sua immensa cultura ed apprezzata umanità, mirate all’instaurazione di forme dialoganti costanti e costruttive. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, cerimonia conclusiva del premio “Sguardo sulla Città” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primavera della Bellezza: cerimonia conclusiva del premio “Francesco Chirico”Oggi, giovedì 23 aprile alle ore 17,30, al III livello – Sala Pluriuso del Castello Aragonese, la Primavera della Bellezza AIParC 2026 si avvicina al... Cina, la cerimonia conclusiva della Conferenza consultiva politica del popolo cineseLa Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) si è conclusa con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang che hanno presieduto una... TRIATHLON MANFREDONIA Manfredonia, successo per il Triathlon Sprint: Ricarichiamo le batterie e vi aspettiamo al 2027La seconda edizione del Manfredonia Triathlon Sprint si chiude con un bilancio positivo, all’insegna di sport, partecipazione e condivisione ... statoquotidiano.it TORNEO MANFREDONIA Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest: iscrizioni aperte per il torneo urbanoL’evento sportivo estivo che animerà diversi luoghi iconici di Manfredonia con competizioni di street soccer e categorie giovanili ... statoquotidiano.it