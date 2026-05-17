Nella partita tra Bologna e Atalanta, il gol decisivo è stato segnato da Orsolini, che ha trovato spazio tra le linee avversarie. La rete è arrivata in un momento in cui la difesa dell’Atalanta si è trovata scoperta, permettendo all’attaccante di approfittarne. La gara si è conclusa con la vittoria del Bologna, mentre l’Atalanta si è qualificata per la Conference League. La partita ha visto azioni offensive e situazioni difensive che hanno determinato il risultato finale.

? Punti chiave Come ha fatto Orsolini a trovare lo spazio per il gol decisivo?. Perché la difesa dell'Atalanta è rimasta scoperta nel momento del tiro?. Chi ha salvato il Bologna dalla rimonta nerazzarra negli ultimi minuti?. Come influisce questo risultato sulla corsa europea dell'Atalanta?.? In Breve Gol di Orsolini al 78° minuto dopo cross di Jonathan Rowe allo stadio Gewiss.. Carnesecchi effettua parate decisive su tiri di Rowe e Santiago Castro.. Assenze di Hien, Kossou e Bernasconi limitano la squadra di Palladino a Bergamo.. Skorupski nega il pareggio a Krstovic nel recupero della sfida del 17 maggio.. Il Bologna ha battuto l’Atalanta per 1-0 allo Gewiss Stadium di Bergamo in questa domenica 17 maggio 2026, ma la sconfitta della Dea non pregiudica la sua corsa verso la Conference League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna batte Atalanta con Orsolini: la Dea vola in Conference

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Bologna-Atalanta 0-2: gol e highlights | Serie A

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