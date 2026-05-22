Serie A Fiorentina-Atalanta 1-1 | Viola salvi e Dea in Conference League
Nell'ultima giornata di Serie A, Fiorentina e Atalanta si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio di 1-1. La gara si è disputata in anticipo rispetto alle altre partite e ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna. La Fiorentina si è assicurata la salvezza, mentre l'Atalanta si è qualificata per la Conference League. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di risultato dopo il gol del pareggio.
Si conclude con un pareggio per 1-1 il campionato di Fiorentina e Atalanta, che impattano nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Vantaggio dei toscani con Piccoli al 39esimo minuto, pareggio orobico con l’autorete di Comuzzo all’82esimo. L’Atalanta chiude settima in classifica e parteciperà dunque alla prossima Conference League; quattordicesimo posto finale per la Fiorentina, che chiude una stagione a dir poco travagliata, dove la squadra di Vanoli ha lottato a lungo per non retrocedere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
POST ATALANTA-FIORENTINA: LA COSA MIGLIORE ALLA FINE DELLA GARA
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