Serie A Fiorentina-Atalanta 1-1 | Viola salvi e Dea in Conference League

Nell'ultima giornata di Serie A, Fiorentina e Atalanta si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio di 1-1. La gara si è disputata in anticipo rispetto alle altre partite e ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna. La Fiorentina si è assicurata la salvezza, mentre l'Atalanta si è qualificata per la Conference League. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di risultato dopo il gol del pareggio.

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Si conclude con un pareggio per 1-1 il campionato di Fiorentina e Atalanta, che impattano nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Vantaggio dei toscani con Piccoli al 39esimo minuto, pareggio orobico con l’autorete di Comuzzo all’82esimo. L’Atalanta chiude settima in classifica e parteciperà dunque alla prossima Conference League; quattordicesimo posto finale per la Fiorentina, che chiude una stagione a dir poco travagliata, dove la squadra di Vanoli ha lottato a lungo per non retrocedere. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Viola salvi e Dea in Conference League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POST ATALANTA-FIORENTINA: LA COSA MIGLIORE ALLA FINE DELLA GARA Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna 0-1, segna Orsolini ma la Dea è in Conference LeagueBergamo, 17 maggio 2026 – Il Bologna vince contro l’Atalanta ma la Dea si conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Conference League. Leggi anche: Rakow-Fiorentina 1-2, Viola ai quarti di Conference League Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: l'autorete di Comuzzo vale un punto per i bergamaschi x.com Match Thread: Fiorentina vs. Atalanta | Serie A reddit Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-0 DIRETTA e FOTOAl 39' FIORENTINA - Atalanta 1-0! Rete di Piccoli. Brescianini imbuca per Piccoli, l'attaccante da posizione defilata entra in area e calcia sul primo palo, dove un non perfetto Sportiello non riesce ... ansa.it Fiorentina e Atalanta chiudono la stagione con un pareggio: apre Piccoli, poi Comuzzo realizza un autogolDopo il colpo grosso contro la Juventus, la squadra di Vanoli ferma sull'1-1 una big del campionato al Franchi: i dettagli ... corrieredellosport.it