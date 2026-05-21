Catania in semifinale playoff dopo il pari col Lecco | al Massimino finisce 3-3

Il Catania si qualifica per le semifinali dei playoff di Serie C dopo aver pareggiato 3-3 contro il Lecco al Massimino. La partita è stata caratterizzata da continui scambi di occasioni e da un punteggio che si è mantenuto in equilibrio fino agli ultimi minuti. La squadra rossazzurra ha ottenuto la qualificazione grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto all’avversario. La sfida ha coinvolto entrambe le formazioni in un incontro che ha visto molte emozioni e continui ribaltamenti di risultato.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Rossazzurri avanti grazie al miglior piazzamento. Il Catania conquista la semifinale dei playoff di Serie C al termine di una sfida ricca di emozioni contro il Lecco. Al “Massimino”, davanti a quasi 20mila spettatori, i rossazzurri pareggiano 3-3 dopo una gara sofferta e ottengono il passaggio del turno grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. La squadra di Mimmo Toscano ha dovuto lottare fino all’ultimo secondo contro un Lecco combattivo e mai domo, capace di riaprire la partita anche nei momenti più complicati. Avvio sprint del Catania con Donnarumma. I siciliani partono forte e sbloccano subito il match dopo appena tre minuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania in semifinale playoff dopo il pari col Lecco: al Massimino finisce 3-3 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La Casertana esce indenne dal Massimino: finisce 0-0 col Catania Catania fermato dalla Casertana: al Massimino finisce 0-0ABBONATI A DAYITALIANEWS Pareggio che lascia più dubbi che certezze per i rossazzurri Serata deludente allo Stadio Angelo Massimino, dove il Catania... Catania–Lecco 3-3, rossazzurri in semifinale playoff Una partita da cardiopalma al Massimino: il Catania soffre, lotta e conquista il passaggio del turno contro il Lecco. Finisce 3-3, ma i rossazzurri volano in semifinale playoff dove affronteranno l’Ascoli. S x.com Siamo in semifinale | Catania-Lecco (3-3) reddit Playoff, il Catania pareggia contro il Lecco e vola in semifinaleIl Catania conquista la semifinale playoff dopo un sofferto 3-3 al Massimino contro il Lecco: una gara intensa, piena di emozioni e ribaltamenti, che ha premiato la determinazione dei rossazzurri. Nei ... catania.liveuniversity.it Calcio, Serie C: il Catania vola in semifinale playoff, basta il pari contro il LeccoIl Catania vola nella semifinale playoff del Campionato di Serie C, dopo il pareggio casalingo 3-3 contro il Lecco nel match di ... 98zero.com