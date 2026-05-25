Ascoli da impazzire Il Catania annichilito con un poker al Del Duca La finale ora è a un passo
L'Ascoli ha battuto il Catania con un punteggio di 4-0 al Del Duca, portandosi a un passo dalla finale. La squadra di casa ha segnato quattro gol, mentre il Catania non è riuscito a trovare la rete. La formazione dell'Ascoli ha schierato Vitale tra i pali, con Alagna, Curado, Rizzo e Guiebre in difesa, e un centrocampo con Corradini, Damiani e Silipo. La partita si è conclusa con il Catania in difficoltà.
ascoli 4 catania 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (dal 36’ s.t. Galuppini), Damiani; Silipo (dal 24’ s.t. Del Sole), Rizzo Pinna (dal 24’ s.t. Milanese), D’Uffizi (dal 35’ s.t. Oviszach); Gori (dal 24’ s.t. Chakir). Panchina: Dente, Barosi, Pagliai, Rama, Ndoj, Corazza, Bando, Palazzino, Zagari. All. Tomei CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini (dal 12’ s.t. Donnarumma); Casasola, Quaini (dal 1’ s.t. Di Noia), Di Tacchio (dal 21’ s.t. Caturano), Celli; Jimenez, Cicerelli (dal 12’ s.t. D’Ausilio); Forte (dal 31’ s.t. Bruzzaniti). Panchina: Bethers, Coco, Allegretto, Raimo, Cargnelutti. All. Toscano Arbitro: Ubaldi di Roma 1 Marcatori: al 45’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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