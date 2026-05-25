Ascoli da impazzire Il Catania annichilito con un poker al Del Duca La finale ora è a un passo

Notizia in breve

L'Ascoli ha battuto il Catania con un punteggio di 4-0 al Del Duca, portandosi a un passo dalla finale. La squadra di casa ha segnato quattro gol, mentre il Catania non è riuscito a trovare la rete. La formazione dell'Ascoli ha schierato Vitale tra i pali, con Alagna, Curado, Rizzo e Guiebre in difesa, e un centrocampo con Corradini, Damiani e Silipo. La partita si è conclusa con il Catania in difficoltà.