Questa è la città del volley Per il beach venivano da tutta la Regione

Un arbitro di pallavolo internazionale e di Serie A ha raccontato di aver vissuto da ragazzo nella città del volley, dove si svolgevano numerose partite e eventi. Ha ricordato come, in passato, persone provenienti da tutta la regione partecipavano alle competizioni di beach volley. Le sue parole si concentrano sull’esperienza personale legata a questa realtà sportiva, senza approfondimenti su altri aspetti o opinioni.

Bruno Frapiccini, arbitro di pallavolo internazionale e di Serie A, ha vissuto da ragazzino i grandi eventi di beach volley sulla spiaggia di Falconara, la sua città e dal 12 al 14 giugno sarà nella rosa arbitrale dei Campionati italiani assoluti di beach volley, di cui il litorale falconarese ospiterà la tappa inaugurale. "Nell’ultima stagione della mia carriera tornerò dove l’ho cominciata", dice. Bruno Frapiccini, cosa ricorda della Falconara del beach volley anni Ottanta? "Era l’epoca dei tornei-esibizioni, antesignani dei campionati organizzati dalla Federazione Internazionale Volley Ball (Fivb). Erano tornei privati, che prendevano il nome dagli sponsor, come El Charro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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COPPA ITALIA BEACH VOLLEY - Finale 1°/2° posto maschile Bronze

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