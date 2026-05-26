quelle passioni elementari del popolo che il centrosinistra ancora non coglie

Notizia in breve

A due mesi dal voto contrario al referendum, la maggioranza si trova in uno stato di incertezza. Il centrosinistra non ha ancora individuato come affrontare le conseguenze di questa sconfitta. Le divisioni interne e la mancanza di una strategia chiara continuano a caratterizzare il panorama politico, mentre si aspetta una risposta concreta alle richieste popolari e alle aspettative che hanno portato al risultato referendario.