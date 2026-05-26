Quelle passioni elementari del popolo che il centrosinistra ancora non coglie
A due mesi dal voto contrario al referendum, la maggioranza si trova in uno stato di incertezza. Il centrosinistra non ha ancora individuato come affrontare le conseguenze di questa sconfitta. Le divisioni interne e la mancanza di una strategia chiara continuano a caratterizzare il panorama politico, mentre si aspetta una risposta concreta alle richieste popolari e alle aspettative che hanno portato al risultato referendario.
Elezioni comunali L’opposizione dovrebbe cambiare passo, le singole forze rinunciare a cercare la proprio visibilità, per dimostrare di aver capito la straordinarietà della vittoria referendaria Elezioni comunali L’opposizione dovrebbe cambiare passo, le singole forze rinunciare a cercare la proprio visibilità, per dimostrare di aver capito la straordinarietà della vittoria referendaria Sono passati due mesi dalla vittoria del no al referendum. La maggioranza è entrata in uno stato confusionale, non trovando più la strada per proseguire il suo viaggio verso il peggio. Le minoranze però non sono riuscite ad affermarsi come alternativa di progresso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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