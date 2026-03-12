Domenica si svolgono le primarie di coalizione nel centrosinistra di Viareggio, con l’obiettivo di scegliere il candidato sindaco o la candidata sindaca della città. Le votazioni sono aperte a tutti i residenti che abbiano almeno 16 anni e si terranno per tutta la giornata. La partecipazione popolare è il modo scelto dal partito per definire il proprio rappresentante alle prossime amministrative.

Domenica il centrosinistra avrà il suo candidato sindaco o la candidata sindaca di Viareggio. E lo o la “eleggerà“ attraverso le primarie di coalizione, aperte a tutti i residenti della città che abbiano compiuto, almeno entro domenica, 16 anni. A contendersi la candidatura unitaria per il Campo largo alle amministrative del 24 e 25 maggio sono Federica Maineri, Stefano Baccelli e Antonella Serafini. I sei seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20, e per favorire la più ampia partecipazione sono stati allestiti nei diversi quartieri della città. L’invito è a recarsi nella sede più prossima al propria sezione elettorale, con l’obbligo di un documento di identità valido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il popolo del centrosinistra al voto per le primarie

Articoli correlati

Comunali, primarie al via per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra: l'invito al votoNei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi all’ubicazione dei seggi e alle modalità operative di voto di domenica 15 marzo "Le...

Primarie del centrosinistra al via, scelte le sedi dove si svolgeranno le elezioniIl Comitato organizzatore ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato sindaco di...

Regionali 2025, coalizioni alla prova in Veneto, Campania e Puglia (con un occhio alle Politiche)

Tutto quello che riguarda Il popolo del centrosinistra al voto...

Temi più discussi: Il popolo del centrosinistra al voto per le primarie; Contrordine cittadini. Obiettivo primario: evitare le primarie; Primarie del centrosinistra al via, scelte le sedi dove si svolgeranno le elezioni; Che cosa chiedono le risoluzioni sull’Iran votate in Parlamento.

Il centrosinistra: Antonella Russo sindaca alternativa a deluchismo e centrodestraDal tavolo regionale via libera alla candidatura a Messina della consigliera del Pd. Da Avs a M5S, Controcorrente e +Europa Si sfila Italia Viva di Musolino ... tempostretto.it

Il PD cala i big a sostegno di Federica MaineriCinema Centrale tutto esaurito per l'incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico a sostegno di Federica Maineri in vista delle primarie del centrosinistra di domenica 15. noitv.it

IL MUSEO PUBBLICO PIÙ VECCHIO DEL MONDO: i MUSEI CAPITOLINI sono il museo pubblico più vecchio del mondo. La data di nascita risale addirittura al 1471, quando Papa SISTO IV fece dono al popolo di ROMA di un gruppo di statue in bronzo proven - facebook.com facebook

La sovranità appartiene al popolo, non ai magistrati Csm, perché non sorteggiare anche i parlamentari Breve lezione a chi spara scemenze x.com