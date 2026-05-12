Due allenatori, noti per la loro passione per il fumo, si preparano a sfidarsi di nuovo all'Olimpico. Dopo ogni partita, entrambi trovano nelle sigarette un modo per rilassarsi e gestire la tensione. La finale si gioca tra le mura di uno stadio che sarà teatro di questa sfida tra passione e competizione, con i due protagonisti che si trovano di fronte ancora una volta.

I due condottieri incroceranno le spade in mezzo a un alone di fumo. Lì si intrecciano storie, ricordi, scudetti, coppe e coppette. Cristian Chivu e Maurizio Sarri sono lo Zenit e il Nadir del pallone per vari motivi - età, stile di gioco, gavetta. -, ma a tenerli uniti c’è un vizio mai debellato: il fumo. La sigarettina che sa di antistress e di relax, anche nascosti, incastrati in qualche anfratto segreto di San Siro o dell’Olimpico, pronti a tirare un paio di boccate. Chissà se lo faranno insieme. Sarri ha dichiarato più volte di voler smettere di fumare, soprattutto dopo l’aritmia cardiaca che l’ha costretto a operarsi a fine dicembre. Ai tempi del Chelsea si fece costruire un gabbiotto a Stamford Bridge dove poter fare due tiri in serenità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La finale "in" fumo: Sarri, Chivu e quelle passioni per sigarette e coppe

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