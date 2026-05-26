Durante la sua vita, Miles Davis ebbe un incidente con una Ferrari Miura. Oltre a questa vettura, possedeva diverse auto di marche come Lamborghini, Jaguar, Mercedes e Dodge. La celebrazione del centenario della sua nascita ha portato alla luce il suo interesse per le automobili di lusso e sportive. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli dell’incidente o sulle circostanze specifiche.

Cento anni fa (26 maggio 1926, Alton, Illinois) nasceva uno dei più grandi geni della musica del Novecento: Miles Davis, il "principe delle tenebre" del jazz e miglior trombettista della storia. "Per me la musica e la vita sono una questione di stile" - diceva. Quello stile inconfondibile che guidava ogni aspetto della sua esistenza, alla ricerca costante della perfezione e del cambiamento. Geniale, sregolato, appassionato di boxe, pittura, moda e, soprattutto, di auto di lusso e sportive. E nel centenario della sua nascita vogliamo ricordare proprio alcuni dei modelli che il musicista scelse per accompagnare l’ascesa della sua carriera.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quella volta in cui Miles Davis si schiantò con una Miura

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