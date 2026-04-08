Elisabetta II e la passione per canto quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba

Un episodio curioso riguarda Elisabetta II, nota per il suo ruolo pubblico, che si è ritrovata a cantare e ballare sulle note di

(Adnkronos) – "Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2. Quando è partita la canzone 'Dancing Queen' degli Abba, le è piaciuta molto e abbiamo ballato entrambe. La regina si muoveva da un lato all'altro e cantava. Sua Maestà amava cantare e aveva una bella voce. Io no. Mi lasciavo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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