Per il 100esimo compleanno di Miles Davis una mostra da ascoltare

A Pordenone si sta mettendo in atto una mostra dedicata al centenario di Miles Davis, artista musicale di rilievo internazionale. L’evento si svolge in occasione del 100° compleanno del musicista e coinvolge diverse esposizioni e installazioni. La rassegna mira a offrire ai visitatori un approfondimento sulla carriera e l’eredità artistica di Davis.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Pordenone si prepara a celebrare il centenario di Miles Davis con un progetto espositivo di respiro internazionale. Si intitola “Miles Davis 100 – Listen to this!” la mostra annunciata dal Comune di Pordenone, in collaborazione con il Festival Jazzinsieme, che sarà ospitata a Villa Cattaneo dall’8 maggio al 12 luglio 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la città al centro della scena musicale mondiale, nel percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Villa Cattaneo, destinata a diventare il futuro Polo del Futuro Musicale (PFM), sarà così al centro di un progetto che unisce musica, ricerca, tecnologia e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto "Kind of Miles" al Teatro ChiesaPaolo Fresu porta in scena un concerto che è anche un’opera musicale e teatrale, ma soprattutto un tributo ad uno dei giganti del jazz del Novecento,... Miles Davis rivive in un fumetto da recuperare immediatamenteUno dei maggiori artisti jazz della storia sta per rivivere in una nuova veste e per questo non lo dovete farvelo sfuggire.