Quel Milan Juve 0-0 e la filosofia del meglio due feriti che un morto | a entrambe sono costate la Champions

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pareggio 0-0 tra Milan e Juventus ha segnato la fine del cammino in Champions League per entrambe le squadre. La partita ha rappresentato l’applicazione della strategia del “meglio due feriti che un morto”, che ha portato a scelte tattiche conservative. Questa decisione ha impedito a entrambe di qualificarsi alla competizione europea, evidenziando come le scelte sul campo abbiano influito sul risultato finale.

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di Mauro Munno Quel Milan Juve 0-0 e la filosofia del “meglio due feriti che un morto”: a entrambe sono costate la qualificazione in Champions. Lo scialbo pareggio a reti inviolate tra  Milan  e  Juventus  rappresenta, a posteriori, lo snodo cruciale della stagione per entrambe le formazioni. In quella sfida, i due allenatori hanno optato per un atteggiamento tattico estremamente conservativo, abbracciando la prudente filosofia calcistica del “ meglio due feriti che un morto “. L’obiettivo primario era non farsi male, accontentandosi di un punticino per muovere la classifica senza rischiare il tracollo psicologico di una sconfitta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, a conti fatti, questa strategia al risparmio si è rivelata un autentico boomerang. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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