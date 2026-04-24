Bucciantini sicuro sulla corsa Champions | La Juve la vedo meglio su Milan Como e Roma dico questo Il punto

A circa un mese dalla conclusione del campionato di Serie A, alcuni esperti esprimono opinioni sulla corsa alla qualificazione in Champions League. Tra questi, un analista ha dichiarato di vedere la Juventus in una posizione più solida rispetto alle altre squadre coinvolte, menzionando in particolare Milan, Como e Roma. La sua analisi si basa sui risultati recenti e sulla situazione attuale delle squadre in classifica.

di Luca Fioretti Bucciantini sicuro sulla corsa Champions: «La Juve la vedo meglio». La sua analisi a un mesetto circa dalla fine del campionato di Serie A. Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della lotta Champions e del futuro di Conte. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CORSA CHAMPIONS – « Chi va in Champions? La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso. Il Milan deve blindare la qualificazione, facendo punti contro la Juventus, altrimenti in volata rischia di soffrire. La Roma sta...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bucciantini sicuro sulla corsa Champions: «La Juve la vedo meglio, su Milan, Como e Roma dico questo». Il punto Notizie correlate Leggi anche: Vittoria Roma, frenata Juve e manita Como: il calendario ora pesa sulla corsa Champions Lotta Champions, si accende la corsa per il quarto posto! Milan, Juve, Como e Roma si giocano due posti: i calendari a confrontoCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.