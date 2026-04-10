Le tre leggerezze che sono costate la partita al Bologna

Nel corso della partita, al 25’, il Bologna ha lanciato lungo con Heggem, inviando una palla a mezz’altezza e tesa. Durante il match, sono stati commessi tre errori che hanno influito sull’esito della gara. Questi episodi sono stati determinanti nel risultato finale, che ha visto la squadra perdere la partita. La sequenza di eventi si è sviluppata in modo tale da condizionare l’andamento del confronto.

C’è stato un momento in cui la partita poteva essere diversa. Al 25’ il Bologna lancia lungo con Heggem, una palla a mezza altezza, tesa, su cui il Bologna di Italiano prospera. Jonathan Rowe - che è un demone di queste palle sporche, a metà, e sembra nato per controllarle - anticipa Rogers col petto e inclina il campo in discesa. Porta palla centralmente e aspetta che Castro si sfili dal fuorigioco per servirlo. Castro crossa in mezzo, ma una deviazione di Konsa manda il pallone verso la porta. La palla prende un rimbalzo assurdo: tocca il prato all’esterno del palo ma poi rientra in porta grazie al suo effetto. Il Bologna è in vantaggio e la partita a quel punto sembra mettersi bene. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Le tre leggerezze che sono costate la partita al Bologna Leggi anche: Quanto sono costate realmente le Olimpiadi di Milano-Cortina Leggi anche: Roma, cassiera Coin al gip: "Non sono una ladra, ho commesso solo leggerezze" Bologna-Hellas Verona, Rowe sblocca la partita al Dall'Ara ma non basta al Bologna Si parla di: Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5; Dal Napoli alla Nazionale: la nuova stella azzurra impressiona tutti (ma non è Vergara). Bologna, le tre certezze di Italiano per l’Aston VillaQuarantotto ore al fischio d'inizio più atteso, quello che giovedì sera porterà ben 30mila e passa persone al Dall'Ara, segnando il primo sold-out rossoblù in Europa League. Bologna prepara il vestito ... corrieredellosport.it