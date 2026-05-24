Ad Arezzo circolano le auto più vecchie della Toscana

A Arezzo, le auto circolanti sono le più vecchie della Toscana. Uno studio di Facile rivela che la media di età dei veicoli nella provincia supera quella di altre zone della regione. La maggior parte delle auto ha oltre 15 anni, con numerosi modelli che superano i 20 anni di vita. La percentuale di veicoli recenti è inferiore alla media regionale. La situazione si mantiene stabile da diversi anni, senza variazioni significative.

Le auto che circolano in provincia di Arezzo sono tra le più vecchie di tutta la Toscana. Secondo uno studio di Facile.it, basato su un campione di oltre 880mila preventivi Rc auto raccolti nell'ultimo anno, ad aprile 2026 l'età media dei veicoli in provincia di Arezzo ha raggiunto i 12 anni e 11. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Auto in Toscana, ad Arezzo le più vecchie

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