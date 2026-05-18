Sulle strade circolano automobili sempre più vecchie Rimini finisce sul podio regionale

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, l’età media delle automobili in circolazione ha raggiunto i 12 anni e 4 mesi, registrando un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. A livello regionale, Rimini si colloca tra le città con il parco auto più datato, posizionandosi sul podio. Lo studio di Facile evidenzia che le vetture più vecchie continuano a prevalere sulle strade della regione, con un aumento costante nel tempo. La tendenza interessa diverse aree, con un numero crescente di veicoli che circolano da più di un decennio.

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Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Emilia-Romagna, ormai arrivata a 12 anni e 4 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno. Rimini è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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