Senigallia batte il record | Mazzi celebra il milione di presenze

A Senigallia, il numero di visitatori ha superato il milione, stabilendo un nuovo record per la località. La notizia arriva in un momento in cui si parla di un nuovo piano dedicato all’enogastronomia, che potrebbe modificare l’offerta turistica prevista per questa stagione. La crescita dei flussi e le iniziative in programma sono al centro di molte discussioni tra operatori e amministratori locali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo piano enogastronomico la stagione turistica di Senigallia?. Quali strategie proporrà Olivetti per superare il problema della stagionalità?. Chi sono i nuovi protagonisti che guideranno la gestione del turismo?. Perché il governo nazionale ha scelto proprio Senigallia per la visita?.? In Breve Senigallia supera i 225 mila arrivi con un totale di un milione di presenze.. Partecipano all'incontro il presidente Acquaroli e l'europarlamentare Carlo Ciccioli sul lungomare.. Olivetti punta a estendere la stagione con eventi enogastronomici e congressi.. Il ministro Andrea Abodi è atteso in città nella mattinata di giovedì 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia batte il record: Mazzi celebra il milione di presenze Notizie correlate LeBron batte il record di Parish: 1.611 presenzeLeBron James ha superato il record di Robert Parish per le presenze in stagione regolare, raggiungendo quota 1. Senigallia, il Ministro Mazzi sostiene Olivetti: focus sul turismo? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro stagionale con le nuove strategie proposte? Chi parteciperà al tavolo con il Ministro per decidere il...