Quarta pista a Fiumicino Baccini | L’ampliamento resta nella strategia nazionale
Il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, presentato a Fiumicino, include l’ampliamento dell’aeroporto con la costruzione di una quarta pista. La decisione di mantenere questo progetto nel piano è stata confermata da un rappresentante istituzionale, che ha sottolineato come l’ampliamento sia parte della strategia nazionale per lo sviluppo aeroportuale. La proposta di una quarta pista rappresenta uno degli interventi previsti nel nuovo piano di sviluppo dell’infrastruttura.
Il sindaco replica all’opposizione, secondo cui nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti sparirebbe il riferimento esplicito alla quarta pista Fiumicino, 26 maggio 2026 – Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, presentato dal ministro Matteo Salvini a Fiumicino, riapre il dibattito sul futuro dell’aeroporto Leonardo da Vinci e, in particolare, sul tema della quarta pista. Al centro dello scontro politico c’è l’interpretazione del nuovo documento: secondo l’opposizione, nel Piano sparirebbe il riferimento esplicito alla quarta pista, presente invece nel precedente Piano Nazionale Aeroporti, mentre tornerebbe il tema di un terzo hub aeroportuale laziale dedicato prevalentemente ai voli low cost. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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