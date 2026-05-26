Quarta pista a Fiumicino Baccini | L’ampliamento resta nella strategia nazionale

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, presentato a Fiumicino, include l’ampliamento dell’aeroporto con la costruzione di una quarta pista. La decisione di mantenere questo progetto nel piano è stata confermata da un rappresentante istituzionale, che ha sottolineato come l’ampliamento sia parte della strategia nazionale per lo sviluppo aeroportuale. La proposta di una quarta pista rappresenta uno degli interventi previsti nel nuovo piano di sviluppo dell’infrastruttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sindaco replica all’opposizione, secondo cui nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti sparirebbe il riferimento esplicito alla quarta pista Fiumicino, 26 maggio 2026 – Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, presentato dal ministro Matteo Salvini a Fiumicino, riapre il dibattito sul futuro dell’aeroporto Leonardo da Vinci e, in particolare, sul tema della quarta pista. Al centro dello scontro politico c’è l’interpretazione del nuovo documento: secondo l’opposizione, nel Piano sparirebbe il riferimento esplicito alla quarta pista, presente invece nel precedente Piano Nazionale Aeroporti, mentre tornerebbe il tema di un terzo hub aeroportuale laziale dedicato prevalentemente ai voli low cost. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ampliamento aeroporto di Fiumicino, il 73% dei residenti favorevoli alla quarta pista: il sondaggio YouTrendSecondo un sondaggio di YouTrend, il 73% dei residenti è favorevole all’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, che prevede l’attivazione di una...

Aeroporti, nel piano nazionale 2035 c’è la quarta pista di Fiumicino. “Centralità del masterplan dello scalo di Roma”È stato presentato il Piano nazionale degli aeroporti, frutto di due anni e mezzo di consultazioni con sindacati, enti locali, aeroporti e compagnie...

Temi più discussi: Fiumicino, il 73% degli abitanti approva il progetto di realizzare la quarta pista; Fiumicino: il 73% dei residenti promuove il progetto di sviluppo dell'aeroporto Leonardo da Vinci, sì alla quarta pista; Ampliamento aeroporto di Fiumicino, il 73% dei residenti favorevoli alla quarta pista: il sondaggio YouTrend; Quarta pista, cittadini e politica a confronto ad Isola Sacra.

quarta pista a fiumicinoQuarta pista a Fiumicino, Baccini: L’ampliamento resta nella strategia nazionaleIl sindaco replica all'opposizione, secondo cui nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti sparirebbe il riferimento esplicito alla quarta pista ... ilfaroonline.it

Aeroporto, ok a quarta pista per 73% dei residenti Comune di Fiumicino Sondaggio Youtrend, occupazione è il beneficio più atteso dallo sviluppoSecondo un sondaggio Youtrend, il 73% dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino valuta in modo positivo il progetto di sviluppo ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web