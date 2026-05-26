Quarta pista a Fiumicino Baccini | L’ampliamento resta nella strategia nazionale

Notizia in breve

Il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, presentato a Fiumicino, include l’ampliamento dell’aeroporto con la costruzione di una quarta pista. La decisione di mantenere questo progetto nel piano è stata confermata da un rappresentante istituzionale, che ha sottolineato come l’ampliamento sia parte della strategia nazionale per lo sviluppo aeroportuale. La proposta di una quarta pista rappresenta uno degli interventi previsti nel nuovo piano di sviluppo dell’infrastruttura.