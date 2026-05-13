Aeroporti nel piano nazionale 2035 c’è la quarta pista di Fiumicino Centralità del masterplan dello scalo di Roma

È stato presentato il Piano nazionale degli aeroporti, frutto di due anni e mezzo di consultazioni con sindacati, enti locali, aeroporti e compagnie aeree. Nel documento, si include la realizzazione di una quarta pista all’aeroporto di Fiumicino entro il 2035, riconosciuta come parte centrale del masterplan dello scalo romano. La proposta è stata illustrata durante un incontro pubblico a cui hanno partecipato diverse rappresentanze del settore.

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Roma – "Abbiamo presentato davanti a sindacati, enti locali, aeroporti e compagnie aeree il Piano nazionale degli aeroporti che è figlio di due anni e mezzo di ascolto dei territori. Rispetto al passato non abbiamo fatto una fotografia dei 41 scali attuali ma disegnato 13 reti territoriali strategiche fino al 2035 ”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione della nuova stazione Av di Frosinone: “Nel piano c'è la quarta pista di Fiumicino, tanto per fare un esempio, ma anche lo sviluppo di altre infrastrutture più territoriali come l'aeroporto di Agrigento". Nel 2025 il sistema fa fatto volare circa 230 milioni di passeggeri.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aeroporti, nel piano nazionale 2035 c’è la quarta pista di Fiumicino. “Centralità del masterplan dello scalo di Roma” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Piano Nazionale Aeroporti fino al 2035: Bari Palese confermato scalo di livello internazionaleBari sede di aeroporto internazionale e il Modello Puglia come riferimento per il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, un documento presentato... Quarta pista, il benestare di Uiltrasporti: “Occasione di crescita per lo scalo”Fiumicino, 15 aprile 2026 – In merito agli sviluppi del Masterplan 2046 per l’aeroporto di Fiumicino, la Uiltrasporti Nazionale e la Uiltrasporti... Temi più discussi: Aeroporti, nel piano nazionale 2035 c’è la quarta pista di Fiumicino. Centralità del masterplan dello scalo di Roma; Piano aeroporti, previsti 305 milioni di passeggeri entro il 2035; Aeroporti di Roma: ok al Piano Aeroporti, Fiumicino hub strategico globale; Piano Nazionale Aeroporti, il Governo ridisegna il futuro del trasporto aereo italiano. Aeroporti, presentato al Mit il piano nazionale 2026-35. Salvini: Spero si faccia in frettaPresentato oggi, martedì 12 maggio, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Il documento di indirizzo politico e tecnico per lo sviluppo del set ... adnkronos.com Piano Nazionale Aeroporti, il Governo ridisegna il futuro del trasporto aereo italianoAl Mit il confronto sul Pna 2026-2035: al centro competitività, sostenibilità, innovazione, mobilità regionale e sviluppo del trasporto aereo ... ilfaroonline.it