Quanto marketing dietro l’IA etica di Amodei

Durante l’evento sulla presentazione dell’enciclica, tra i relatori c’era anche il cofondatore di Anthropic. I due fondatori, inclusa una persona di nome Olah, hanno sottolineato i pericoli associati all’intelligenza artificiale che sviluppano e promuovono. È stato evidenziato che l’attenzione sull’etica dell’IA è accompagnata da strategie di marketing. Le dichiarazioni si concentrano sui rischi e sulla responsabilità legata all’uso della tecnologia.

Tra i relatori alla presentazione dell’enciclica, c’era anche l’altro fondatore di Anthropic (Olah): i due evidenziano spesso i rischi dell’Intelligenza artificiale che loro stessi spingono. Posizione contraddittoria che alimenta un’immagine buonista. Tra i relatori invitati nella Sala del Sinodo in Vaticano per la presentazione della prima enciclica di papa Leone XIV, c’era Christopher Olah, 34 anni, cofondatore di Anthropic, la società americana che ha sviluppato Claude e molti altri strumenti di Intelligenza artificiale. Ateo dichiarato, canadese, ex evangelico che ha detto di sé «da adolescente, ho avuto difficoltà con la Bibbia e sono diventato ateo». 🔗 Leggi su Laverita.info

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