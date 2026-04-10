In un discorso recente, il presidente della Repubblica ha sottolineato come l'etica del dovere sia alla base dell'operato delle forze dell'ordine, garantendo la sicurezza pubblica. Il ministro dell'Interno ha contribuito a rafforzare questa idea, evidenziando il ruolo fondamentale della responsabilità professionale. Entrambi hanno evidenziato l'importanza del rispetto delle regole e dei principi etici per assicurare una presenza efficace e corretta sul territorio.

L’etica della responsabilità si pone come filo conduttore che unisce idealmente i messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia - direttore generale, prefetto Vittorio Pisani, trovando una sintesi efficace e concreta nelle parole del questore Maurizio Agricola rivolte alle donne e agli uomini in divisa, in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato italiana. Una vera festa, vissuta nella assolata piazza del Plebiscito, dove tutte le istituzioni hanno condiviso la gioia del ritrovarsi, in un clima di partecipazione e unità. Un momento solenne ma anche umano, in cui il senso dello Stato si è intrecciato con quello della comunità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Dietro ogni divisa l?etica del dovere: così è garantita la sicurezza di tutti»

“Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”, Michela Scafetta: «Dietro ogni uniforme batte un cuore»Una riflessione intensa e partecipata arriva da Michela Scafetta dopo la lettura del libro Il cuore di una divisa nel mare dell’amore di Paolo Fedele.

Il dovere e la passione di informare ogni giornoUn buon non compleanno a noi: è l’augurio che ieri, 16 marzo, tutti i giornalisti del Mattino si sono rivolti nell’anniversario della fondazione del...

Temi più discussi: Inter e Canali presentano la nuova divisa primavera/estate 2026; Lecco, si chiude On the Road: Dietro le divise ci sono persone come noi; CASO RAMY, PIROLA (SAP MILANO): CLIMA OSTILE CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE, DIFENDERE CHI OPERA PER LA SICUREZZA - Sap Sindacato Autonomo Polizia; Il confronto di Schlein sul costo dell’energia non sta in piedi.

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Dietro ad ogni divisa c’è una personaUn lavoro frutto di uno sguardo profondo e rispettoso, che ha saputo far emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei ... ilrestodelcarlino.it

Dietro ogni dose di seme c’è molto più di quanto si vede: test, controlli e protocolli esclusivi che alzano gli standard qualitativi oltre quelli richiesti dalla legge. Oggi ti raccontiamo cosa succede davvero dietro le quinte! Articolo https://bit.ly/48DzRjz Po - facebook.com facebook

Dietro ogni divisa c’è una persona. Una famiglia. Una storia. E ogni giorno quella persona sceglie di proteggere tutti noi. Grazie alla Polizia di Stato per il coraggio silenzioso che dimostrate ogni giorno. Buon anniversario x.com