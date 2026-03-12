Un italiano ha sfidato pubblicamente Donald Trump in merito all’intelligenza artificiale, centrando l’attenzione su un caso specifico. La vicenda coinvolge una figura italiana e un episodio legato a questioni di tecnologia e politica internazionale. La discussione si è svolta in un contesto di confronto tra le parti interessate, senza coinvolgimenti ufficiali di istituzioni o figure politiche di alto livello.

Il Davide italiano contro il Golia americano non è la Meloni, che ieri ha ribaltato il tavolo per una politica estera condivisa con le opposizioni. Colui che si sta opponendo alla deriva pericolosa e psicotica del Biondo Donald si chiama Dario Amodei, fondatore di Anthropic New company dell’AI dopo aver contribuito fondamentalmente al successo di OpenAI. Costui si è rifiutato di eliminare le barriere che vietano l’uso degli algoritmi per la sorveglianza di massa e sistemi d’arma autonomi. Per questo è stato bannato, come i cinesi, dalle forniture pubbliche americane. Lo hanno fatto Trump ed Hegseth che sembra uno dei Van Halen al potere. Qualcuno potrà dire ma dove deve andare questo piccolo italiano davanti ai colossi americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’italiano che sfida Trump sull’IA: il caso Amodei

Il no di Anthropic sull'IA. Sfida al Pentagono: "Rispettare la libertà" Trump su tutte le furieAnthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare.

Un maremmano sfida Trump. Amodei e le radici massetane: "Niente AI senza valori democratici"

