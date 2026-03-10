Ricavi Juve da main sponsor quanto hanno guadagnato i bianconeri da Jeep e Visit Detroit! Le cifre e il paragone con gli altri club di Serie A

La Juventus ha annunciato i ricavi derivanti dal main sponsor, con un focus particolare sui guadagni provenienti da Jeep e Visit Detroit. Secondo Calcio e Finanza, i numeri sono stati confrontati con quelli di altri club di Serie A, offrendo un quadro aggiornato delle entrate generate dalle sponsorizzazioni principali. La discussione si concentra sulle cifre ufficiali e sui risultati economici recenti della società.

Ricavi Juve, Calcio e Finanza ha fatto un piccolo punto sui guadagni dei bianconeri dal main sponsor e un paragone con altri club italiani. Il finale di stagione per la Vecchia Signora si preannuncia incandescente, con un unico grande imperativo: qualificarsi alla prossima Champions League. Questo traguardo non rappresenta solo un successo sportivo, ma è la chiave di volta per stabilizzare e incrementare i ricavi Juve, garantendo quel prezioso slancio finanziario necessario per competere ai massimi livelli. Oltre al prestigio internazionale, il quarto posto permetterebbe di accedere agli oltre 60 milioni di premi UEFA, una boccata d'ossigeno fondamentale.

Il Consiglio d'Amministrazione della Juventus aveva approvato a fine febbraio, i conti del primo semestre del bilancio 2025-2026. Per il club bianconero, il primo semestre 2025/2026 ha visto ricavi pari a 260,6 milioni di euro, in flessione rispetto all'esercizio precedente, e una perdita contenuta di 2,5 milioni.

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa.