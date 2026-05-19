Da Conte a Conte | il nodo ingaggio ecco quanto hanno guadagnato gli ultimi ct

Negli ultimi anni, diversi allenatori sono stati coinvolti in trattative per la guida delle squadre di calcio nazionali e di club. I nomi più recenti legati a questa scena sono stati al centro di discussioni riguardo ai compensi percepiti. In particolare, si evidenzia come i tecnici che si sono succeduti sulla panchina delle nazionali abbiano guadagnato somme spesso più basse rispetto a quelle offerte ai candidati per le panchine di club. Le cifre di ingaggio risultano quindi molto diverse a seconda del contesto.

La Nazionale non è un club e nel passato recente chi ha accettato di sedere sulla panchina azzurra, ha messo in conto sacrifici economici. O comunque di guadagnare meno rispetto a quanto avrebbe potuto guadagnare se invece avesse allenato una delle più importanti società europee. Chi vincerà le elezioni federali e diventerà presidente della Figc, dovrà scegliere il successore di Rino Gattuso, nonché colui che prenderà il posto occupato ora, ad interim, per le amichevoli di giugno da Silvio Baldini, ct dell'Under 21. Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per il momento non hanno mostrato le loro carte, ma il candidato forte è Antonio Conte.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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